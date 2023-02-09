У бюджеті вже є 17 млрд грн конфіскованих російських активів, - Шмигаль

Також є 1,5 млрд доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури.

В українському бюджеті вже є 17 млрд грн конфіскованих російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з начальниками Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської обласних військових адміністрацій.

За його словами, існує "величезний запит суспільства" щодо відшкодування за житло.

"У бюджеті уже є 17 млрд грн конфіскованих російських активів. Ми заклали 35,5 млрд від доходів Нацбанку у відповідний фонд відновлення. І маємо 1,5 млрд доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури. Треба починати роботу невідкладно", сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр доручив керівникам ОВА у координації з Агентством відновлення та інфраструктурних проєктів розробити проєктно-кошторисні документації для капітального ремонту пошкодженого житла та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Польща та країни Балтії закликали ЄС якнайшвидше передати заморожені російські активи на відновлення України.

Тим часом Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг російського олігарха Михайла Шелкова на 2 млрд гривень.