​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
ГоловнаЕкономікаДержава

У бюджеті вже є 17 млрд грн конфіскованих російських активів, - Шмигаль

Також є 1,5 млрд доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури.

У бюджеті вже є 17 млрд грн конфіскованих російських активів, - Шмигаль
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

В українському бюджеті вже є 17 млрд грн конфіскованих російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради з начальниками Житомирської, Київської, Сумської та Чернігівської обласних військових адміністрацій.

За його словами, існує "величезний запит суспільства" щодо відшкодування за житло.

"У бюджеті уже є 17 млрд грн конфіскованих російських активів. Ми заклали 35,5 млрд від доходів Нацбанку у відповідний фонд відновлення. І маємо 1,5 млрд доларів від США на пріоритетне відновлення житла та критичної інфраструктури. Треба починати роботу невідкладно", сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр доручив керівникам ОВА у координації з Агентством відновлення та інфраструктурних проєктів розробити проєктно-кошторисні документації для капітального ремонту пошкодженого житла та критичної інфраструктури.

Нагадаємо, Польща та країни Балтії закликали ЄС якнайшвидше передати заморожені російські активи на відновлення України.

Тим часом Україна націоналізувала заводи і агрохолдинг російського олігарха Михайла Шелкова на 2 млрд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також