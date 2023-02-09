Польща та країни Балтії закликали ЄС якнайшвидше передати заморожені російські активи на відновлення України

Представники цих країн заявляють, що у цьому питанні не можна чекати, поки війна закінчиться і буде підписано мирну угоду.

Польща та країни Балтії закликали ЄС якнайшвидше працювати над арештом заморожених російських державних активів для відновлення України, пише The Guardian.

Напередодні дводенного саміту ЄС, квартет країн, найбільш прихильних союзників України в ЄС, хоче, щоб західні уряди використали 300 мільярдів євро (266 мільярдів фунтів стерлінгів) із заморожених резервів центрального банку Росії, щоб допомогти внутрішньо переміщеним особам в Україні та почати відбудову країни.

“Ці заморожені активи мають бути використані якомога швидше. Ми не можемо чекати, поки війна закінчиться і буде підписано мирну угоду”, – написали четверо у спільному листі лідерам ЄС Урсулі фон дер Ляєн і Шарлю Мішелю, а також прем’єр-міністру Швеції Ульфу Крістерссону. Зараз Швеція головує в ЄС і відповідає за розробку порядку денного Ради міністрів ЄС.

У листопаді минулого року Європейська комісія запропонувала створити структуру для управління замороженими активами російського центрального банку на 300 мільярдів євро та 19 мільярдами євро грошима російських олігархів, які перебувають під санкціями ЄС. Чиновники заявили, що тільки виручені кошти можуть піти в Україну, на тлі невизначеності щодо законності арешту коштів.

Польща та країни Балтії, схоже, йдуть далі, стверджуючи, що «всі активи мають бути використані для покриття витрат російської агресії проти України».

Високопоставлений дипломат не зміг підтвердити, чи всі заморожені активи будуть конфісковані для України назавжди, але сказав, що ця пропозиція є більш амбітною, ніж ідея Комісії використовувати лише доходи фонду для допомоги Україні. "Але юридичні деталі ще мають бути опрацьовані", - сказав дипломат.

Представник ЄС сказав: «Юридично [використання російських заморожених активів] досить складно, але політичний поштовх є». Лідери ЄС хотіли досягти прогресу в цьому питанні і перш за все повинні були визначити, де знаходяться активи російського центрального банку, сказав чиновник.

Багато вчених-юристів стверджують, що арешт російських активів був би незаконним згідно з міжнародним правом, підриваючи заснований на правилах порядок.

Інші описали цю ідею як «спокусливу», але також «непотрібну та нерозумну». У статті для брюссельського аналітичного центру Bruegel у травні минулого року Ніколя Верон і Джошуа Кіршенбаум написали: «Резерви Банку Росії є державними грошима і, отже, зовсім відрізняються від заморожених активів росіян, які перебувають під санкціями, хоча іноді їх плутають». Кошти Банку Росії, придбані російською державою, «в принципі від імені російського народу, не можуть вважатися нелегітимними», пишуть вони.

Ідея, ймовірно, буде обговорена на саміті ЄС у четвер, в якому президент України Володимир Зеленський візьме участь, що стане його першим візитом до Брюсселя після вторгнення Росії.

Очікується, що на саміті лідери ЄС схвалять мирний план Зеленського з 10 пунктів, який передбачає виведення всіх російських військ, відновлення кордонів України та спеціальний трибунал для переслідування російських військових злочинців.

Очікується, що в четвер європейські лідери також висловлять підтримку саміту з формули миру.

Нагадаємо, учора президент України вирушив у другу за час повномасштабного вторгнення Росії закордонну подорож. Спершу в Лондоні від зустрівся із премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, виступив перед парламентом та мав аудієнцію у короля Чарльза III. Потім він відправився до Парижа, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом.