Мінфін розмістив військові облігації на майже 12,5 млрд грн в еквіваленті

Доларові ОВДП на 6 місяців зі ставкою 4,25% принесли державі $174 млн.

Міністерство фінансів розмістило 7 лютого військові облігації на майже 12,5 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Щодо гривневих облігацій, то найбільше виручили від ОВДП терміном 2,3 року з рівнем дохідності 19,59% - 5,7 млрд грн.

Доларові ОВДП на 6 місяців зі ставкою 4,25% принесли державі $174 млн, а єврові зі ставкою 2,5% - 7 млн.

Фото: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, раніше НБУ повідомляв, що на погашення за внутрішніми борговими цінними паперами уряд України витратив більше кошів, аніж залучив від розміщення облігації.

Українці придбали в Дії понад 250 тисяч військових облігацій на суму майже 250 млн гривень.