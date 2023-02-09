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Укроборонпром та одна з країн НАТО почали спільно виробляти 120-мм міни

120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до семи кілометрів, а сучасними боєприпасами – понад 8 кілометрів.

Укроборонпром та одна з країн НАТО почали спільно виробляти 120-мм міни
Фото: Укроборонпром

Укроборонпром та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм.

Про це повідомили в пресслужбі державного концерну.

Це перший продукт спільного виробництва з країною-членом Альянсу. Днями було укладено контракт з Міністерством оборони на постачання цих засобів ураження. Невдовзі їх отримають українські військові.

"120-мм міни виготовляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема, їх частина розташована в одній з європейських держав. Цей боєприпас гарантовано уражає ворожу піхоту в радіусі від 25 м до 60 м, а розліт осколків може сягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку", - розповіли в Укроборонпромі.

120-мм міномет здатний вражати цілі на відстані до семи кілометрів, а сучасними боєприпасами – понад 8 кілометрів.

За інформацією концерну, такий міномет є одним з найбільш розповсюджених в Україні видів артилерійської зброї. Його активно використовують у бойових діях проти російських загарбників. 

Фото: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром

Нагадаємо, раніше в одній із країн НАТО Укроборонпром почав випускати 82-мм осколкові міни.

У концерні підкреслили - якщо 82-мм міну виготовляють за удосконаленою фахівцями підприємств Укроборонпрому технологією, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження.

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