Зустріч “танкової коаліції” відбудеться наступного тижня, - Пісторіус

Міністри оборони України, Польщі, Німеччини та інших країн, які хочуть передати Україні танки Leopard 2, планують зустрітись наступного тижня.

Про це повідомляє Укрінформ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Варшави повідомив, що до коаліції планується залучити якомога більше країн.

Пісторіус наголосив, що Німеччина також допомагатиме з передачею Україні танків Leopard 1A5, які знаходяться на складах в Нідерландах, Бельгії і Данії.

“Це дуже позитивний розвиток ситуації, адже таким чином ми посилюємо бойові можливості України”, - зазначив він.

Також міністр нагадав, що зараз українські військові направляються до Німеччини, де на полігоні в Мюнстері опановуватимуть танки Leopard.

Крім того, під час переговорів Пісторіуса з Блащаком порушувалося питання, як німецький оборонно-промисловий комплекс може спрямувати свої зусилля на виробництво продукції для української армії.

Раніше Борис Пісторіус розповів, що до літа 2023 року в Україну приїдуть 20-25 танків Leopard-1. А на початку 2024 року Україна має отримати ще до 80 танків.