Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб (оновлено)
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Зайці без депресії, або Як пережити тривожне очікування
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
​На Буковині затримали два мікроавтобуси з ухилянтами
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
ГоловнаСвіт

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини: Gepard-и, боєприпаси та авто для прикордонників

Також країна передала електрогенератори, вантажівки та мобільні антенні системи.

Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини: Gepard-и, боєприпаси та авто для прикордонників
Gepard
Фото: BBC

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Серед отриманої допомоги:

  • дві зенітні самохідні установки Gepard та шість тисяч зенітних боєприпасів;
  • п'ять автомобілів для прикордонників;
  • 29 електрогенераторів;
  • шість вантажівок із гаковою системою завантаження;
  • шість мобільних антенних систем;
  • 10 контейнерів.

Нагадаємо, Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.

Тим часом українські військові поїхали до Німеччини тренуватися на танках Leopard 2.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також