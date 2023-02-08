Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини: Gepard-и, боєприпаси та авто для прикордонників

Також країна передала електрогенератори, вантажівки та мобільні антенні системи.

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Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту.

Про це йдеться на сайті уряду ФРН.

Серед отриманої допомоги:

дві зенітні самохідні установки Gepard та шість тисяч зенітних боєприпасів;

п'ять автомобілів для прикордонників;

29 електрогенераторів;

шість вантажівок із гаковою системою завантаження;

шість мобільних антенних систем;

10 контейнерів.

Нагадаємо, Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.

Тим часом українські військові поїхали до Німеччини тренуватися на танках Leopard 2.