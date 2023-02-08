Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини: Gepard-и, боєприпаси та авто для прикордонників

Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту.
Про це йдеться на сайті уряду ФРН.
Серед отриманої допомоги:
- дві зенітні самохідні установки Gepard та шість тисяч зенітних боєприпасів;
- п'ять автомобілів для прикордонників;
- 29 електрогенераторів;
- шість вантажівок із гаковою системою завантаження;
- шість мобільних антенних систем;
- 10 контейнерів.
Нагадаємо, Німеччина, Данія та Нідерланди надішлють Україні понад 100 танків Leopard 1 до весни 2024 року.
Тим часом українські військові поїхали до Німеччини тренуватися на танках Leopard 2.