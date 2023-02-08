Сунак доручив міністру оборони з'ясувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні

Рішення ще не ухвалено, але його "активно" розглядають.

Прем'єр-міністр Ріші Сунак доручив міністрові оборони Бену Воллесу розслідувати, які літаки Великобританія потенційно може надати Україні, повідомляє The Guardian.

За словами речника прем'єра, це довгострокове рішення, а не короткострокові можливості, яких зараз найбільше потребує Україна.

Наразі рішення про постачання британських літаків в Україну ще не ухвалено, але це питання "активно" розглядає Воллес.

"Чого ми не ухвалили, так це того, чи надамо ми британські винищувачі. Очевидно, що серед інших країн триває дискусія про свої винищувачі, деякі з яких більше схожі на ті, до яких звикли українські пілоти", - йдеться в заяві речника.

Британський уряд вважає за краще надати танки Challenger, засоби далекого радіусу дії, які можуть допомогти виграти війну зараз. Також Лондон дивиться на середньострокову і довгострокову перспективу, аби забезпечити Україну всіма можливими можливостями, яких вона потребує.

Нагадаємо, повідомлялося, що премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак запропонує Президенту України Володимиру Зеленському поширити британську програму навчання військових на пілотів винищувачів.

Навчання забезпечить пілотам можливість керувати складними винищувачами стандартів НАТО в майбутньому. У межах цих довгострокових інвестицій Великобританія співпрацюватиме з Україною та міжнародними союзниками для координації колективної підтримки для задоволення оборонних потреб нашої держави.