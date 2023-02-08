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Біля південних берегів Туреччини стався землетрус

Епіцентр землетрусу знаходився за 71,61 км від берега.

Біля південних берегів Туреччини стався землетрус
Фото: Анадолу

Сьогодні вночі на півдні Туреччини біля берегів провінції Хатай стався землетрус магнітудою 4,0.

Про це повідомляє Анадолу.

Зазначається, що поштовхи зафіксовані у Середземному морі о 03:22 середи за місцевим часом. Вогнище залягало на глибині 6,94 км.

За даними управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр землетрусу перебував за 71,61 км від берега.

 

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два потужні землетруси. За останніми даними кількість жертв катастрофічного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 7 800 людей. У Туреччині жертвами стихії стали 5 894 людей, ще 34 810 – поранені.

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