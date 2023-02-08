Біля південних берегів Туреччини стався землетрус

Епіцентр землетрусу знаходився за 71,61 км від берега.

Сьогодні вночі на півдні Туреччини біля берегів провінції Хатай стався землетрус магнітудою 4,0.

Про це повідомляє Анадолу.

Зазначається, що поштовхи зафіксовані у Середземному морі о 03:22 середи за місцевим часом. Вогнище залягало на глибині 6,94 км.

За даними управління із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD), епіцентр землетрусу перебував за 71,61 км від берега.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталося два потужні землетруси. За останніми даними кількість жертв катастрофічного землетрусу у Туреччині та Сирії перевищила 7 800 людей. У Туреччині жертвами стихії стали 5 894 людей, ще 34 810 – поранені.