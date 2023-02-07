Євросоюз запустить платформу для протидії дезінформації з боку Росії та Китаю

Це буде децентралізована платформа для обміну інформацією в режимі реального часу з неурядовими організаціями, країнами та агентствами з кібербезпеки.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель повідомив, що Європейський Союз запустить нову платформу для протидії кампаніям дезінформації з боку Росії та Китаю.

Про це повідомляє Politico.

“Нам потрібно зрозуміти, як організовані ці кампанії з дезінформації... щоб ідентифікувати учасників маніпуляцій”, — сказав Боррель.

Центр обміну інформацією та аналізу в рамках зовнішніх служб ЄС, (Європейська служба зовнішніх дій (EEAS)) намагатиметься відстежувати маніпуляції інформацією. Також він координуватиме роботу з 27 членами ЄС і неурядовими організаціями.

Це буде децентралізована платформа для обміну інформацією в режимі реального часу з неурядовими організаціями, країнами та агентствами з кібербезпеки. Таким чином можна буде краще зрозуміти нові загрози дезінформації та наративи і, відповідно, швидше вживати заходів для вирішення таких проблем.

Боррель також попередив про “нову хвилю2 дезінформації сфабрикованих зображень, відео та веб-сайтів, які видають себе за засоби масової інформації, що поширюється “у п’ять разів швидше за швидкість світла в соціальних мережах і службах обміну повідомленнями”.

Stratcom, вже існуючий підрозділ ЄС з дезінформації, у першому в історії звіті зазначив, що більшість іноземних інформаційних маніпуляцій минулого року були зосереджені на підтримці російського вторгнення в Україну. Особливо були задіяні дипломатичні канали Росії та Китаю.

Нагадаємо, російські ЗМІ оприлюднили фейк, що під час навчання військових ЗСУ в Німеччині двоє українців попросили притулок в цієї країни.