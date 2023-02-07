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Виступ Зеленського на пісенному конкурсі в Італії скасували через політичні суперечності, – The Guardian

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні вважає, що участь Зеленського "недоречна". 

Виступ Зеленського на пісенному конкурсі в Італії скасували через політичні суперечності, – The Guardian
Фото: italybeivents

Відеовиступ президента України Володимира Зеленського на пісенному фестивалі в Сан-Ремо скасували через "політичні суперечності". Італійські політики заявили, що поява українського президента "є недоречною" для щорічного музичного конкурсу, пише The Guardian.

Зеленський мав виступити з промовою в суботу ввечері, але натомість надасть письмове повідомлення, яке зачитає ведучий фестивалю.

Віцепрем’єр-міністр Італії Маттео Сальвіні спровокував суперечку, заявивши, що участь Зеленського "недоречна" і що розважальний захід має бути "зарезервований для музики", тоді як Джузеппе Конте, колишній прем’єр-міністр і лідер "Руху п’яти зірок", заявив, він не вважав за потрібне, щоб Зеленський виступав "у такому легковажному контексті".

Музичний фестиваль Сан-Ремо відбувається кожного року, на ньому обирають представника Італії на Євробаченні.

Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський виступав із відеозверненнями перед урядами, парламентами, вищими навчальними закладами, гостями і організаторами різноманітних фестивалів, аби привернути увагу до розвʼязаної Росією війни проти українців та закликати світ згуртуватися на підтримку України. 

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