​Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого, - ЗМІ

Наразі ця поїздка не є остаточно затвердженою.

Президент США Джо Байден відвідає Польщу наприкінці лютого. Передбачається, що візит може збігтися із річницею вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє видання NBC News із посиланням на три джерела, знайомі з плануванням візиту.

Наразі планується, що Байден відвідає Польщу ближче до кінця лютого.

Джерела зазначили, що поїздка не є остаточно затвердженою, поки Білий дім не оголосить про це, адже плани можуть змінитися. Окрім того, не відомо, чи планує Байден відвідати ще якісь країни на шляху до Польщі.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Байден у межах візиту до Польщі наприкінці лютого може зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським та президентом Польщі Анджеєм Дудою.