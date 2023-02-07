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США застерегли Китай щодо надання Росії військової допомоги

Допомога РФ обійти санкції матиме наслідки, заявили у Держдепартаменті.

США застерегли Китай щодо надання Росії військової допомоги
Фото: dip.org.ua

США уважно стежать за тим, щоб політична та економічна підтримка Китаєм Росії не стала підтримкою путінських збройних сил в Україні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на речника Держдепартаменту Неда Прайса.

“Повідомлення Китаю було дуже простим: ми дуже уважно спостерігаємо”, – сказав Прайс. 

“Буде ціна та наслідки, якщо б ми побачили систематичні зусилля, спрямовані на те, щоб допомогти Росії обійти санкції”, – додав він.

Зазначимо, Міністерство фінансів США наклало санкції на китайську фірму за надання супутникових знімків, які, за твердженням США, допомагали російським найманцям із групи Вагнера вести бойові дії в Україні. 

Нагадаємо, раніше Bloomberg повідомив, що китайські державні компанії надають Росії економічну і нелетальну військову допомогу.

Газета Wall Street Journal написала, що Росія отримує військові технології від китайських компаній в обхід санкцій. Китайські державні оборонні компанії постачають РФ навігаційне обладнання, технології подавлення радіосигналів і деталі винищувачів.

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