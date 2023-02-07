Десятки тисяч російських та китайських програмістів отримали доступ до даних користувачів Facebook, – ЗМІ

Десятки тисяч російських та китайських розробників програмного забезпечення отримали доступ до даних користувачів соціальної мережі Facebook, пише Голос Америки.

Керівники сенатського Комітету з розвідки, демократ Марк Ворнер і республіканець Марко Рубіо, направили в понеділок листа генеральному директору Meta Марку Цукербергу з питаннями про документи, які, за словами законодавців, свідчать про це.

“З цих документів випливає, що (керівництву) Фейсбуку як мінімум з вересня 2018 року було відомо, що сотні тисяч розробників у країнах, які Фейсбук характеризує як "юрисдикції з високим рівнем ризику", включно з Китаєм та Росією, мали доступ до значних обсягів конфіденційних даних, які могли використовуватися для сприяння шпигунству”, – йдеться в листі, витяги з якого наведені в офіційній заяві сенаторів.

Документи були опубліковані в рамках судового розгляду проти компанії, пов'язаного з недбалим поводженням з особистими даними після викриття щодо компанії Cambridge Analytica.

Сенатори заявили, що вони були вражені, дізнавшись, що майже 90 тисяч розробників з Китаю і понад 42 тисяч російських розробників ПЗ мали доступ до інформації про користувачів соцплатформи.

“Ще в 2018 році керівництво соцмережі, згідно з внутрішнім листуванням, усвідомлювало, що такий доступ міг використовуватися для шпигунства. Сенатори заявили про “серйозне занепокоєння... тим, якою мірою цей доступ міг сприяти діяльності іноземних розвідувальних служб, починаючи від зловмисного іноземного впливу і закінчуючи контррозвідкою”, – зазначає видання.

Ворнер і Рубіо очікують від Цукерберга відповіді на питання, яким чином керівництво компанії перевіряло російських і китайських розробників, і чи вдалося ідентифікувати всіх людей, які мали доступом до конфіденційним данних. Крім того, сенаторів цікавить тип даних, до яких розробники мали доступ.

Розслідування почалося в 2018 році після публікації в New York Times про те, що Facebook надав доступ до ключових інтерфейсів прикладного програмування розробникам з китайських компаній-виробників мережевого обладнання, таких як Huawei, OPPO і TCL. Унаслідок китайські компанії отримали доступ до широкої інформації про користувачів соцмережі, включно з даними профілю, ідентифікаторами користувачів, фотографіями, контактною інформацією і навіть особистими повідомленнями.

Нагадаємо, торік у вересні у Facebook викрили велику мережу російських ботів, що маскувалися під відомі медіа і поширювали антиукраїнські тези.