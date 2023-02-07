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У Туреччині розшукали шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу

При цьому загальна кількість звернень про громадян України в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27.

У Туреччині розшукали шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу
Фото: EPA/UPG

У Туреччині розшукали шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

“Наше посольство розшукало шістьох українців, які не виходили на зв‘язок після землетрусу. Їхній стан задовільний, загроз життю немає. В частини громадян зруйноване житло. Вони наразі поселилися в турецьких родичів. Консул підтримує із ними зв‘язок”, - повідомив Олег Ніколенко. 

За його даними, загальна кількість звернень про громадян в зоні стихійного лиха, зв‘язок з якими наразі відсутній, збільшилася до 27. Українське посольство взаємодіє із турецькими рятувальниками задля встановлення місць їхнього перебування.

Інформація про наявність українців серед жертв землетрусу не надходила. 

У МЗС зазначили, що для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Туреччині: +90 539 550 98 98.  

Діє також «гаряча лінія» МЗС України: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про 24 звернення про відсутність зв’язку із громадянами України через землетрус у Туреччині. Українське посольство в країні створило оперативний штаб.

Станом на ранок 7 лютого кількість загиблих унаслідок землетрусів в Туреччині та Сирії перевищила 4300 осіб

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