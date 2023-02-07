Землетрус у Туреччині: Ердоган запровадив надзвичайний стан у 10 провінціях

В Туреччині запроваджено 3-місячний режим надзвичайного стану в 10 провінціях, які постраждали від руйнівної серії землетрусів.

Про це оголосив турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган, передає Анадолу.

"Ми зіткнулися з одним з найбільших лих не тільки в історії Туреччини, але і світу. У зону лиха мобілізовані зусилля всіх державних структур, персонал і техніка. На надання екстреної допомоги виділено 100 млрд лір", - повідомив Ердоган.

У зоні землетрусу чергують до тисячі карет швидкої допомоги, два санітарні літаки. Жителям постраждалих провінцій допомагають 5 тис. медперсоналу. Також на місці руйнувань працюють 53 тис. рятувальників і їхня кількість збільшується.

Крім того, Ердоган оголосив про нульову комісію за переказ грошей у турецьких лірах та іноземній валюті на банківські рахунки управління із запобігання та ліквідації наслідків НС при уряді Туреччини.

Нагадаємо, що кількість загиблих унаслідок землетрусу у Сирії і Туреччині перевищила 5000. Десятки афтершоків продовжилися у вівторок, пошкоджені дороги заважають роботі рятувальників.

Група українських рятувальників, яких відправили до Туреччини для надання допомоги з наслідками землетрусу, може прибути на місце вже 7 лютого.