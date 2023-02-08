Росія звинувачує посольство США у “фейкових новинах” щодо України та погрожує видворити дипломатів

Лінн Трейсі попередили, що “вона повинна суворо дотримуватися російського законодавства, коли робить будь-які заяви про російські збройні сили в Україні”.

Росія зажадала від посольства США в Москві припинити поширення “фейкових новин про їхню військову операцію в Україні”, і пригрозила вислати американських дипломатів.

Про це пише Reuters з посиланням на російські ЗМІ.

Попередження включало різке звернення до Лінн Трейсі, нового посла США в Москві. Трейсі попередили, що “вона повинна суворо дотримуватися російського законодавства, коли робить будь-які заяви про російські збройні сили в Україні”.

Американські дипломати, які нібито займаються тим “підривною діяльністю”, будуть вислані, попередили росіяни.

Представник Держдепартаменту США підтвердив, що американське посольство отримало дипломатичну ноту від МЗС Росії. У ній зазначено, що заяви американських дипломатів про російське керівництво є “недоречними”. Про які саме заяви йдеться – не уточнено.

Росія оголосила “дискредитацію” своїх збройних сил злочином, що карається позбавленням волі на строк до п'яти років, а звинувачення у поширенні “явно неправдивої інформації” про армію передбачає максимальне покарання до 15 років за гратами.

Трейсі приїхала до Москви минулого місяця. На вході до російського міністерства закордонних справ її зустрів натовп людей, які вигукували антиамериканські вигуки. Заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков тоді сказав послу, що очікує від неї принципу невтручання у внутрішні справи Росії.