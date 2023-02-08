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Росія своїми вигадками затягує обмін полоненими, - Лубінець

В Україні уже було кілька випадків, коли полонені росіяни відмовлялися від обміну. 

Росія своїми вигадками затягує обмін полоненими, - Лубінець
Фото: Андрій Єрмак

Росія вигадала нову тактику затягування процесу обміну військовополоненими. Тепер росіяни стверджують, що родичі деяких полонених просять не повертати їх назад в Україну.

Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець написав в Telegram.

"Нова вигадка російської сторони задля затягування процесу повернення військовослужбовців з полону. У середу уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова заявила, що до неї звертаються матері й дружини українських військовополонених, які потрапили у полон з проханням, не повертати їх додому", - сказав Лубінець.

Лубінець повідомив, що в Україні уже було кілька випадків, коли мобілізовані солдати армії РФ, захоплені в полон українською армією, відмовлялися від обміну та виявляли бажання залишитися на підконтрольній Україні території. Він наголосив, що Україна завжди дотримується Женевських конвенцій, на відміну від РФ, яка регулярно порушує норми міжнародного права.

Нагадаємо, що 4 лютого Україна провела черговий обмін полоненими. Вдалося повернути 116 оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв.

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