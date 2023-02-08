Служба безпеки України заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми у Запоріжжі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Кілька тисяч ботів «розганяли» дезінформацію про обстановку на південному напрямку фронта, популяризували російські окупаційні угруповання і закликали донатити на їхню підтримку. Крім цього займались дискредитацією командування Сил оборони та підбурювали українських громадян ухилятися від мобілізації.

Як першоджерело для поширення деструктивного контенту використовували Телеграм-канал ворожого пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя. Вже на самому початку своєї діяльності ботоферма нараховувала майже 2 тис. фейкових акаунтів, які поширювали проросійські наративи нібито від імені місцевих жителів.

У подальшому ворожий «осередок» мав стати «ударною силою» у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області. За даними слідства, незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій. Комп’ютерну техніку для підривної роботи розмістив в одному з орендованих офісних приміщень у центрі міста.

Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисник, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Під час обшуку в офісі фігуранта правоохоронці виявили:

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;

2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;

SIM-шлюзи та інше спецобладнання і програмне забезпечення.

Вилучену техніку направлено на експертизу.

Нагадаємо, що співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого 2023 року.