Служба безпеки України заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми у Запоріжжі.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Кілька тисяч ботів «розганяли» дезінформацію про обстановку на південному напрямку фронта, популяризували російські окупаційні угруповання і закликали донатити на їхню підтримку. Крім цього займались дискредитацією командування Сил оборони та підбурювали українських громадян ухилятися від мобілізації.
Як першоджерело для поширення деструктивного контенту використовували Телеграм-канал ворожого пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя. Вже на самому початку своєї діяльності ботоферма нараховувала майже 2 тис. фейкових акаунтів, які поширювали проросійські наративи нібито від імені місцевих жителів.
У подальшому ворожий «осередок» мав стати «ударною силою» у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області. За даними слідства, незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій. Комп’ютерну техніку для підривної роботи розмістив в одному з орендованих офісних приміщень у центрі міста.
Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисник, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.
Під час обшуку в офісі фігуранта правоохоронці виявили:
- комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності;
- 2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку;
- SIM-шлюзи та інше спецобладнання і програмне забезпечення.
Вилучену техніку направлено на експертизу.
Нагадаємо, що співробітники контррозвідки СБУ затримали російського агента, який причетний до ракетних обстрілів Харкова 5 лютого 2023 року.