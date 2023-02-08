Судове засідання у справі храму-МАФу біля Десятинної церкви перенесли на тиждень

Із дивних аргументів проти зносу храму-МАФу - адвокат протилежної сторони запропонував знести Національний музей історії, на території якого стоїть самовільно побудована каплиця, бо у музеї начебто немає нічого цінного.

Судове засідання у справі щодо демонтажу храму-МАФу біля Десятинної церкви перенесли на 15 лютого.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

“Відбулось судове засідання в Господарському суді міста Києва по розгляду справи щодо храму-мафу на території Національного музею історії України. Засідання тривало майже 1,5 години. Відповідач вніс клопотання про відвід судді, але суд відхилив це клопотання. Із дивних аргументів проти зносу незаконного храму-мафу - адвокат протилежної сторони запропонував знести Музей, бо там начебто немає нічого цінного”, - написав міністр.

Він зазначив, що відповідач не встиг виступити, оскільки засідання затягнулось. В зв’язку з цим суд було перенесено на 15.02.

Олександр Ткаченко очікує, що після виступів відповідача суд може винести рішення по справі. Тому він закликав всіх небайдужих до підтримки в цій справі.

Нагадаємо, у січні Мінкульт вирішив, що храм-МАФ біля Десятинної церкви необхідно демонтувати. Будівля каплиці є самочинним будівництвом та споруджена Релігійною громадою УПЦ МП.

Згодом Господарський суд Києва призначив судове засідання щодо демонтажу незаконно збудованого МАФу "монастиря" УПЦ МП на території Національного музею історії України на 8 лютого 2023 року.