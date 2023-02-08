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Помер російський блогер-терорист Мангушев, що виступав з черепом начебто загиблого бійця “Азову”

Нещодавно його госпіталізували із кульовим пораненням в голову. 

Помер російський блогер-терорист Мангушев, що виступав з черепом начебто загиблого бійця “Азову”
Ігор Мангушев
Фото: скріншот відео

Пропутінський політтехнолог і офіцер Росії Ігор Мангушев, який виступав із "черепом українця" і закликав убивати українців, помер від вогнепального поранення в голову в реанімації в окупованій Кадіївці.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на російське видання "РИА Новости". 

Мангушев дістав поранення в голову кілька днів тому, йому вистрелили в потилицю. Перед цим його телефон розблокували та отримали доступ до грошей пропагандиста. За деякими даними, це сталося на блокпості в Кадіївці Луганської області, де стоять російські окупанти. Вони нібито знайшли контрабандну зброю в його машині, сталися розбірки. За іншою версією, блогера зупинив патруль, коли він повертався з кафе під час комендантської години. Мангушев став гоноритися, місцевим не сподобалася поведінка москвича, котрий уже не раз скандалив.

Наразі російська влада не коментує жодної версії. У будь-якому разі, вбили пропагандиста свої. 

Дружина Мангушева назвала це "стратою".

Мангушев відомий тим, що влітку 2022 року під час шоу, тримаючи в руках череп нібито захисника Азовсталі, закликав убивати українців. Він мав Телеграм-канал, де активно пропагував війну. Певний час він працював у ПВК "Вагнер" як пропагандист.

Фото: скріншот відео

Український журналіст Денис Казанський так прокоментував історію росіянина: "У своєму стендапі з черепом Мангушев жартував: "Я думаю він зрозумів, що таке "русский мир". Ну що ж, перед смертю і сам Мангушев, мабуть, зрозумів, що таке "русский мир". Це коли тебе ловлять у тилу свої, ставлять навколішки і пускають кулю в потилицю”.

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