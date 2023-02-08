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Зеленський зустрінеться у Парижі з Макроном і Шольцем

Це другий закордонний візит Зеленського за час повномасштабного вторгнення РФ. 

Зеленський зустрінеться у Парижі з Макроном і Шольцем
Фото: скриншот відео

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пізніше 8 лютого прилетить до Парижа, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і його французьким колегою Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє Reuters.

Розмова відбуватиметься після візиту Зеленського до столиці Великобританії.

Сьогодні президент України прибув до Великої Британії. Це його другий закордонний візит за час повномасштабного вторгнення Росії. 

Під час візиту до Лондона Зеленський виступив перед парламентом Великої Британії. Він подякував усім людям Сполученого Королівства за допомогу, яку вони надають українцям.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба пов'язав візит президента Зеленського до Великобританії з наміром посилити військовий потенціал держави.

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