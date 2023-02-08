Президент України Володимир Зеленський нагородив українських військових, які перебувають на навчаннях у Великобританії.

Про це йдеться на сайті глави держави.

Зеленський разом із прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком відвідали військову базу Bovington Camp. Він поспілкувався з військовими та командуванням бази.

Серед нагород, які отримали бійці, - ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня, а також медалі "За військову службу Україні". Ними відзначили танкістів, десантників та механіків ЗСУ.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Нагадаємо, 8 лютого літак з Президентом України Володимиром Зеленським прибув до лондонського аеропорту “Станстед”. Глава держави зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком, виступив перед британським парламентом і провів зустріч із королем Чарльзом ІІІ.

Ріші Сунак пропонує Президенту України поширити британську програму навчання військових на пілотів винищувачів.