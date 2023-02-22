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Новий штам коронавірусу виявили у чотирьох областях України

Для отримання щеплення не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем.

Новий штам коронавірусу виявили у чотирьох областях України
Фото: EPA/UPG

Варіант штаму коронавірусної хвороби Omicron XBB.1.5, відомий також під назвою "Кракен", підтверджено вже в 4 областях України.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

“Завдяки секвенуванню ми підтверджуємо, що варіант Omicron XBB.1.5 циркулює вже на території 4 областей: Сумській, де був перший пацієнт, Закарпатській, Тернопільській та Одеській”, - розповіла завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ Ірина Демчишина.

В Центрі громадського здоров'я зазначають, що такий розвиток подій був прогнозований, адже кожна нова мутація коронавірусу витісняє собою попередню.

В ЦГЗ застерегли, що хоча сам по собі Omicron і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Наразі в Україні доступна спеціальна вакцина проти штаму Omicron. Для отримання щеплення не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем.

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Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки 11 травня мають оголосити про скасування надзвичайної ситуації щодо коронавірусу. 

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