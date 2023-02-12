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Росіяни пошкодили в Україні 1218 медичних закладів, - Ляшко

173 об’єкти зруйновані повністю.

Росіяни пошкодили в Україні 1218 медичних закладів, - Ляшко
Фото: Пресслужба МОЗ

Світовий банк та Всесвітня організація охорони здоров’я оцінюють збитки медичної системи України від російської агресії у 26 млрд доларів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє Укрінформ.

Разом з тим за оцінкою МОЗ, відновлення пошкоджених об’єктів медінфраструктури України коштуватиме до 1 млрд доларів, зазначив він.

“Щодо фінансової оцінки, то там, де ми маємо доступ до зруйнованих і пошкоджених об’єктів, ми дивимося по ціні за квадратний метр, використовуючи проєктно-кошторисну документацію по інших об’єктах на 2021 рік. Ми прорахували середню ціну усіх об’єктів і зараз по факту можемо говорити про суму до 1 млрд доларів, які необхідні, щоб відновити медичні об’єкти до того стану, в якому вони були до 24 лютого. Водночас фахівці Світового банку і ВООЗ рахують за своєю методикою: не тільки відновлення до стану, який був на 24 лютого, а й втрачені інвестиції та інші втрачені потенціали, які могла генерувати ця лікарня. Вони оцінюють збитки для системи охорони здоров’я України десятками мільярдів доларів. Зокрема, остання цифра, яку вони презентували наприкінці вересня 2022 року, становила 26 мільярдів доларів”, - сказав Ляшко.

Міністр додав, що зараз держава не має доступу до тих об’єктів охорони здоров'я, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і відповідно, не може оцінити їх стан і ступінь пошкоджень.

За словами міністра, пошкоджень внаслідок російської агресії зазнали 1218 об’єктів медичних закладів. 173 об’єкти зруйновані повністю. Як зазначив Ляшко, в таких випадках, об’єкти не розглядаються для відновлення.

Нагадаємо, що 7 лютого пошкодження внаслідок обстрілу отримала міська лікарня Вовчанська, сталася пожежа. Один з осколків влучив у автомобіль "швидкої", яка везла пацієнта. 

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