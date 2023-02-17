Комітет Ради підтримав законопроєкт про медичний канабіс

До нього були підготовлені та узгоджені певні правки.

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув законопроєкт №7457 про використання медичного канабісу.

Про це повідомляється на сторінці Комітету у фейсбуці.

Як відомо, цей законопроєкт Комітет розглянув та вніс для розгляду у першому читанні у червні минулого року. Наразі після проведення додаткових консультацій та отримання висновків щодо відповідності положень цього законопроекту праву ЄС і пропозицій Комітету з питань аграрної політики, розглянутих на спільному засіданні трьох підкомітетів, були підготовлені узгоджені правки.

Зокрема це стосується таких питань:

прямо в Законі визначити вміст ТГК у коноплях для промислових цілей на рівні не вище 0,3%, а для медичних конопель – відповідно вище 0,3%;

вивести коноплі для промислових цілей з-під дії Закону про обіг наркотичних засобів, що повністю відповідає Конвенції ООН про наркотики 1961 року;

дозволити визначати вміст ТГК в коноплях для медичних цілей в державних лабораторіях, а в коноплях для промислових цілей – в лабораторіях будь-якої форми власності;

передбачити виробництво нарковмісних ліків лише з конопель для медичних цілей;

передбачити, що нульова квота на імпорт в Україну сировини для виробництва ліків з коноплі діє 5 років і не поширюється на наукову діяльність;

також внесено ряд техніко-юридичних правок, в тому числі щодо термінології.

"За результатами численних нарад ці пропозиції були підтримані МОЗ, аграріями, і пацієнтською спільнотою. Маємо велике сподівання, що ці зміни дозволять досягти балансу та підтримки в залі Парламенту", - зазначив голова Комітету Михайло Радуцький.

За результатами розгляду, Комітет рекомендував Верховній Раді за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу проект закону №7457.

Також Комітету з питань здоров’я нації доручено доопрацювати зазначений законопроєкт з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів законодавчої ініціативи та необхідності внесення змін до інших структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду в першому читанні.

Нагадаємо, в червні 2022 року в українському парламенті знову зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Раніше законопроєкт підтримав Кабмін. А в Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій.

Роком раніше в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак, позачерговому засіданні 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.