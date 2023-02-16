Twitter дозволив рекламувати канабіс у США, але за певних умов, - Reuters

Twitter став першою соціальною мережею, яка дозволила рекламувати канабіс.

Про це пише Reuters.

У компанії заявили, що дозволять американським компаніям, які займаються продажем канабіса, розміщувати рекламу за певних умов: наявності відповідної ліцензії, а також - поширення реклами лише на юрисдикції, де вони мають ліцензію на діяльність, і якщо така реклама не поширюється на людей молодше 21 року.

Раніше компанія дозволяла рекламувати лише продукти з CBD (канабідіолом), тоді як інші соціальні медіа-платформи, включаючи Facebook, Instagram і TikTok, дотримуються політики заборони реклами канабісу, оскільки марихуана залишається незаконною на федеральному рівні.

Однак, наразі все більше штатів у США дозволяють продаж рекреаційного канабісу, наразі дозвіл діє у 21 штаті.

Компанії з продажу канабіса та медичної марихуани назвали це рішення Twitter "значною перемогою" і висловили сподівання, що інші соцмережі наслідуватимуть цей приклад.

Нагадаємо, у 2021 рооці Мальта стала першою з країн Євросоюзу, яка легалізувала вирощування та володіння канабісом для особистого використання.

У червні 2022 року в українському парламенті знову зареєстрували законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Раніше законопроєкт підтримав Кабмін. А в Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що медичний канабіс здатен запобігати стражданням пацієнтів та покращити їхнє лікування, він полегшує перебіг понад 50 патологічних станів, серед яких: ПТСР, які отримані внаслідок воєнних дій.

Роком раніше в парламенті пропонували легалізувати використання канабісу виключно в медичних та наукових цілях. Його рекреаційне вживання залишиться поза законом. Однак, позачерговому засіданні 13 липня Рада "завернула" законопроєкт. Після цього Міністерство охорони здоров'я винесло його на громадські обговорення.