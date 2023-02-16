Європейська комісія подала до суду на Польщу через порушення законодавства ЄС

Брюссель каже, що Конституційний суд країни "більше не відповідає вимогам незалежного та неупередженого суду".

Європейська комісія заявила у середу, що подасть на Польщу до Суду Європейського Союзу у зв'язку з двома спірними рішеннями Конституційного суду країни, який ухвалив, що польська конституція має пріоритет над законодавством ЄС.

Про це пише Politico.

Комісія також поставила під сумнів законність польського суду.

Цей крок сигналізує про подальшу ескалацію давньої судової тяганини між Брюсселем та Варшавою. ЄС намагається змусити правлячу націоналістичну партію «Право і справедливість» (ПіС) згорнути радикальні судові реформи.

У липні 2021 року Конституційний трибунал Польщі постановив, що застосування заходів, вжитих Судом ЄС до польської судової системи, є неконституційним – це прямий виклик авторитету суду ЄС.

Через кілька місяців Польський конституційний суд заявив, що Національна конституція Польщі має пріоритет над законодавством ЄС, відкинувши правову основу, на якій був побудований ЄС.

“Конституційний трибунал цими постановами порушив загальні принципи автономії, первенства, ефективності, однокового застосування права Союзу та обов'язкової сили постанов Суду Європейського Союзу”, – йдеться у заяві Комісії.

Комісар ЄС з питань цінностей і прозорості Вера Йоурова написала у Twitter: “Закон ЄС має однаково застосовуватись у всьому Союзі”.

Today, we refer Poland to the EU Court of Justice #ECJ for violations of EU law by its Constitutional Tribunal. Its rulings of of 14 July 2021 and 7 October 2021 challenged the primacy of EU law.



EU law must be equally applied across the Union.



👉https://t.co/eOELlgQ1cn pic.twitter.com/aTJn6xOszm — Věra Jourová (@VeraJourova) February 15, 2023

Комісія також поставила під сумнів статус польського суду, оскільки кілька його суддів були призначені з порушенням конституції Польщі.

“Комісія також вважає, що Конституційний трибунал більше не відповідає вимогам незалежного та неупередженого суду, створеного раніше законом”, – йдеться в повідомленні.

Рішення Комісії викликало бурхливу реакцію Кристини Павлович, судді-спікера Конституційного трибуналу. Вона сказала, що Суд ЄС не може оскаржити рішення польського суду, які є “ОСТАТОЧНИМИ”.

Ale tą bezprawną szykaną nie wpłyną na orzecznictwo polskiego TK.

Wyroki TK pozostaną niewzruszalnymi i powszechnie obowiązującymi.Także UE i jego przybudówki łamiące traktaty. — Krystyna Pawłowicz (@KrystPawlowicz) February 15, 2023

“Але цією незаконною дволикістю вони не вплинуть на судову практику польського (трибуналу). Рішення (трибуналу) залишатимуться непохитними та загальнообов’язковими», – написала вона у Twitter, додавши: “В ЄС більше немає закону”.

Дії Комісії перешкоджають Польщі вирішити суперечку з Брюсселем, щоб Комісія могла вивільнити 36 мільярдів євро у вигляді грантів та позик зі свого фонду відновлення після пандемії. Фінансування затримано через занепокоєння, що Польща відступає від принципів верховенства права блоку.

Польський парламент ухвалив закон, який скасовує деякі судові реформи, особливо ті, що стосуються дисципліни суддів, що є частиною “етапів”, узгоджених між Варшавою та Брюсселем для отримання готівки з фонду відновлення. Проте минулого тижня президент Анджей Дуда направив закон до Конституційного суду, щоб з'ясувати, чи не порушує він конституцію Польщі.

Крім поточного судового позову Комісії, трибунал також стикається з внутрішнім бунтом, оскільки кілька суддів відмовляються визнати, що Юлія Пшиленбська все ще є дійсним президентом суду.

Польща також має проблеми з Cудом ЄС, оскільки вона проігнорувала розпорядження про призупинення функціонування суперечливого механізму притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Суд ЄС наклав щоденний штраф у розмірі 1 мільйона євро, починаючи з жовтня 2021 року, що зараз становить 476 мільйонів євро.