СВР звинувачує Сполучені Штати у втраті моральних принципів, котра витікає з “союзництва” США з міжнародними терористичними організаціями.

Російські пропагандистські центри продовжують спрямовану проти союзників України інформаційну війну. Звинувачення з боку РФ на адресу країн НАТО мають на меті надати довіри брехливим тезам і злочинним діям Кремля. Також вони можуть бути формою підготовки інформаційно-пропагандистської бази для можливих диверсійних операцій російських служб на території Росії.

Про це повідомив уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин.

“Цього разу пропагандистські викриття були “розкриті” Службою зовнішньої розвідки (СВР) Росії, яка, посилаючись на «достовірні звіти», повідомляє про участь “військових США у вербуванні бойовиків ІДІЛ та Аль-Каїди” для здійснення терактів за їх допомогою в РОСІЇ та СНД”, - написав Жарин.

СВР наполягає, що американці приділяють особливу увагу новобранцям з російського Кавказу та Середньої Азії, яких вони навчають на американській військовій базі в Аль-Танфі, Сирія, для нападу на “суворо захищені” цілі.

Російська розвідка вкидає інформацію, що найближчим часом плануються “перші дії з вищезазначеними терористами”, які винищувачами переправляються до Росії та країн СНД. Під приціл потрапляють дипломати, чиновники, військові та армійські офіцери.

Ніби-то терористи мають співпрацювати з осередками міжнародних організацій, а саме: Хізб ут-Тахрір, Джамаат Ансарулла та Ісламський рух Узбекистану та переслідувати “брудні цілі” Вашингтона, серед яких “божевільна ідея знекровити Росію”.

СВР звинувачує Сполучені Штати у втраті моральних принципів, котра витікає з “союзництва” США з міжнародними терористичними організаціями.

Крім того, відставний генерал ФСБ Михайлов каже, що США роками намагалися некомпетентно вирішити свої проблеми, що призводило до катастроф, а потім до “ганебних втеч”.

Він переконаний, що Вашингтон займається створенням підривної структури в Росії, яка, створюючи хаос, працюватиме на користь “національних інтересів” США.

Ці інсинуації підхопила заступник голови російської Думи Ірина Яровая. Вона вважає, що слідком РФ має розслідувати нібито підготовку американськими службами терористів ІДІЛ як акт міжнародного тероризму.

На думку Ярової, останні звіти СВР, підтверджують “злочинну діяльність” Вашингтона, зокрема стосовно секретного біологічного проєкту Пентагону в Україні, який “загрожує безпеці людства”.

“Дивні звинувачення проти США у нібито співпраці з терористами використовуються росіянами, щоб знецінити США та надати довіри антизахідним наративам, які поширюються протягом багатьох місяців. Російський державний апарат систематично, свідомо і цинічно використовує брехню для обслуговування власних інтересів. Зокрема, Росія атакує країни НАТО, насамперед США та Польщу”, - написав Жарин.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров дезінформує, що “у низці країн Європи не лише виправдовують нацистів та їхніх поплічників, а й відродили ідеологію та практики Третього Рейху на новому національно-державному ґрунті”.