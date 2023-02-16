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Нідерланди заплатять за позашляховики з кулеметами для української ППО

Також Нідерланди закуплять необхідні боєприпаси у чеських компаній.

Нідерланди заплатять за позашляховики з кулеметами для української ППО
Фото: Dárek pro Putina

Нідерланди профінансують сотню модифікованих всюдиходів Toyota, оснащених парою скорострільних кулеметів. Цю зброю для потреб ППО вироблятимуть у Чехії. 

Про це повідомляє видання novinky.cz.

Крім того, Нідерланди закуплять необхідні боєприпаси у чеських компаній, повідомив директор Агентства міжурядового оборонного співробітництва (AMOS) Алеш Витечка.

За його словами, Нідерланди вважають Чехію придатним партнером для допомоги Україні завдяки гнучкій оборонній промисловості та дієвій державній підтримці. 

Хоча партнери і передають Україні високодосконалі системи ППО, сенс у таких автівках із кулеметами все одно є. Зокрема, через те, що використовувані для систем ППО ракети в рази дорожчі при розгортанні, наприклад, проти дешевих безпілотників іранського виробництва “Шахід”.

Контракт із чеською компанією вже підписаний. З міркувань безпеки міністерство та збройові компанії не оприлюднюють подробиці допомоги Україні.

Раніше повідомлялось, що у Чехії розпочався збір грошей на закупівлю мобільних комплексів ППО для захисту неба України від російських атак. 

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