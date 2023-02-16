Кількість загиблих від землетрусів у Туреччині та Сирії наближається до 42 тисяч

У Туреччині відомо про 36 187 загиблих, у Сирії - більше 5 800.

Станом на ранок 16 лютого кількість загиблих від землетрусів досягла показника понад 41 987 осіб. Дані по Сирії не оновлювалися від учора.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на місцеві ЗМІ.

“У провінціях Кахраманмараш, Ґазіантеп, Шанлиурфа, Діярбакир, Адана, Адияман, Османіє, Хатай, Кіліс, Малатья та Елязиґ загалом загинуло 36 187 людей і 108 068 зазнали поранень. 216 347 постраждалих від стихійного лиха евакуювали з регіону в інші провінції”, - повідомляє AFAD.

Загальна кількість задіяних у пошуково-рятувальних операціях та організації різних робіт на місцях перевищує 253 тисячі людей, задіяно більше 12,5 тис. одиниць техніки. Повітряним мостом, який діє в регіон та з регіону з перших днів після землетрусу, здійснено майже 6,5 тисяч вильотів.

Як передає Al Jazeera, кількість загиблих у Сирії - більше 5800. Це число, визначене на основі даних ООН та уряду режиму в Сирії, не змінювалося від учора.

Нагадаємо, у Туреччині заарештували 78 осіб за через “провокаційні дописи” про землетрус. 20 із них утримуються в попередньому ув’язненні.