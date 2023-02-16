Президент Світового банку Малпасс достроково йде у відставку

За даними ЗМІ, у нього були розбіжності з Білим домом з питань клімату.

Президент Світового банку Девід Малпасс заявив, що збирається достроково залишити свою посаду наприкінці червня.

Відповідну заяву він опублікував на LinkedIn.

"Я повідомив раду директорів групи Світового банку про свій намір піти у відставку у кінці фінансового року", – написав Малпасс.

Він не пояснив своє рішення, але агентство Reuters пише, що у нього були розбіжності з Білим домом з питань клімату.

П'ятирічний термін повноважень Малпасса мав закінчитися в квітні 2024 року. Його призначили на посаду за часів президентства Дональда Трампа на початку 2019 року.

У вересні 2022 року Малпасс потрапив під шквал критики, коли не зміг пояснити свою позицію щодо зміни клімату. На "Тижні клімату" в Нью-Йорку його спитали, чи погоджується він з науковим висновком про те, що спалювання викопного палива швидко та небезпечно нагріває планету.

"Навіть не знаю... Я не вчений", - відповів тоді Малпасс.

За даними Reuters, серед потенційних наступників називають Саманту Павер (голова USAID), Раджива Шаха (колишній голова USAID, зараз – президент Фонду Рокфеллера), Мінуш Шафік (президентка Лондонської школи економіки), Воллі Адейемо (заступник міністра фінансів США).

Попередник Малпасса Джим Ен Кім очолював Світовий банк з 2012 до 2019 року.

Нагадаємо, з початку війни Світовий банк мобілізував для України 18 млрд доларів у якості надзвичайного фінансування, з яких освоєно вже близько 15 млрд доларів.

Також повідомлялося, що Світовий банк переоцінить потреби України у відновленні від війни на початку весни. У вересні минулого року Світовий банк спільно з Кабінетом міністрів України та Європейською комісією опублікували результати Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA), яка стосувалася впливу війни на соціальний, виробничий та інфраструктурний сектори та охоплювала потреби в житловому секторі, секторах освіти, охорони здоров'я, торгівлі та промисловості. Згідно з цією оцінкою, потреби України на відновлення складали в цілому 350 мільярдів доларів.