​Нуланд: після війни Україна повинна мати армію, яка не допустить повторного вторгнення Росії

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявляє, що після закінчення війни Україна повинна мати армію, яка не допустить повтору вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Нуланд також зазначила, що військова допомога прогресувала відповідно до потреб України на фронті.

"Коли ця війна закінчиться, українці потребують армії, яка буде зданою не допустити, щоб Росія знову прийшла. Україні потрібна складна протиповітряна оборона, їй потрібна буде набагато сильніша охорона кордонів, щоб впевнитись, що Росія не зможе знову напасти. Українцям потрібні кращі радари і системи раннього попередження. Отже, ми думаємо про їхню боротьбу сьогодні", - сказала Нуланд.

"Але також ми думаємо про нашу непохитну відданість тому, аби впевнитись, що якщо бойові дії припиняться зараз, то щоб ми не бачили повторення. Щоб Путін не повторив, бо він вже вторгся в 2014-15 роках, а потім знову в 2022 році. Цей цикл може повторитися через шість місяців чи шість років. Це те, про що ми маємо думати додатково до нинішньої війни. І ми думаємо", – додала заступниця держсекретаря.

Раніше Нуланд також заявила про 18 сценаріїв санкцій проти Росії у разі подальшої агресії.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає "спеціальною операцією". Спочатку її метою він визначив "демілітаризацію і денацифікацію", згодом - "захист Донбасу". А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області.

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини.

Після звільнення Київщини в містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних та дітей. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

З вересня 2022 року найзапекліші бої російсько-української війни ідуть на Донбасі.

15 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що на Бахмутському напрямку ситуація є найскладнішою з-поміж усього фронту. Також надскладно за Вугледарським напрямком.