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Гендиректорка YouTube йде у відставку

Сьюзан Войчицькі керувала відеопідрозділом Google впродовж дев'яти років.

Гендиректорка YouTube йде у відставку
Сьюзан Войчицькі
Фото: mezha.media

Головна виконавча директорка YouTube Сьюзан Войчицькі йде з посади після дев'яти років керівництва відеопідрозділом Google.

Про це повідомляє Bloomberg.

У своєму блозі Войчицькі повідомила, що планує "розпочати нову главу", зосередившись на сім'ї, здоров'ї та особистих проєктах. Вона також буде радницею, працюючи в Google та материнській компанії Alphabet Inc.

Войчицькі передає правління своєму заступнику Нілу Мохану, який відповідає за продукти та політику YouTube.

На початку 2014 року тодішній генеральний директор Google Пейдж доручив Войчицькі очолити YouTube після багатьох років невдалих результатів.

"Під її керівництвом YouTube запустив програму, щоб конкурувати з Netflix та Amazon за допомогою оригінальних шоу за участю творців YouTube. Зрештою, ця програма провалилася. Проте Войчицькі вдалося налагодити тісніші зв'язки з величезним, непередбачуваним морем авторів відео YouTube", - пише агентство. 

Під час президентства Дональда Трампа платформа боролася з проблемами, пов'язаними з екстремізмом, дезінформацією, безпекою дітей та неналежною поведінкою зірок. У 2017 році великі рекламодавці кілька разів бойкотували YouTube. 

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