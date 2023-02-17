Канадський парламентар закликав посилити військову допомогу Україні

Депутат парламенту Канади від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан закликав посилити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Протягом минулого року Консервативна партія стверджувала, що Канада може і має робити більше, надіславши наші легкі броньовані машини, які скоро будуть списані, виготовлені у Канаді снайперські гвинтівки та мобільні госпіталі”, - сказав Безан.

На думку депутата, Канада має підтримувати Україну, щоб вона мала змогу “захистити себе від путінської воєнної машини й повернути усім мир й безпеку”.

Нагадаємо, канадська компанія, що постачає в Україну боєздатну бронетехніку, планує поставити Києву обіцяні 200 бронемашин Senator до літа.