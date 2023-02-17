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Канадський парламентар закликав посилити військову допомогу Україні

Зокрема, Україні пропонують передати броньовані машини, снайперські гвинтівки та мобільні госпіталі.

Канадський парламентар закликав посилити військову допомогу Україні
Фото: Укрінформ

Депутат парламенту Канади від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан закликав  посилити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Протягом минулого року Консервативна партія стверджувала, що Канада може і має робити більше, надіславши наші легкі броньовані машини, які скоро будуть списані, виготовлені у Канаді снайперські гвинтівки та мобільні госпіталі”, - сказав Безан.

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На думку депутата, Канада має підтримувати Україну, щоб вона мала змогу “захистити себе від путінської воєнної машини й повернути усім мир й безпеку”.

Нагадаємо, канадська компанія, що постачає в Україну боєздатну бронетехніку, планує поставити Києву обіцяні 200 бронемашин Senator до літа.

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