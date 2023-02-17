Сунак пропонуватиме партнерам подвоїти військову допомогу Україні

Також ітиметься про надання нашій державі "передових можливостей стандарту НАТО".

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має виступити на Мюнхенській конференції з безпеки із закликом подвоїти військову допомогу Україні, повідомляє The Guardian.

Також Сунак закличе західних союзників надати нашій державі "передові можливості стандарту НАТО", аби українські війська змогли вигнати противника з території України.

Також у виступі британського прем'єра йтиметься про зміцнення довгострокової безпеки нашої держави та розробку нового плану захисту її суверенітету в майбутньому від російської агресії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на конференції, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні, зокрема, танки.