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Сунак пропонуватиме партнерам подвоїти військову допомогу Україні

Також ітиметься про надання нашій державі "передових можливостей стандарту НАТО".

Сунак пропонуватиме партнерам подвоїти військову допомогу Україні
Фото: aa.com.tr

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак має виступити на Мюнхенській конференції з безпеки із закликом подвоїти військову допомогу Україні, повідомляє The Guardian.

Також Сунак закличе західних союзників надати нашій державі "передові можливості стандарту НАТО", аби українські війська змогли вигнати противника з території України.

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Також у виступі британського прем'єра йтиметься про зміцнення довгострокової безпеки нашої держави та розробку нового плану захисту її суверенітету в майбутньому від російської агресії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив на конференції, що зараз партнери мають надати найкращу допомогу Україні, зокрема, танки.

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