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Макрон пропонує реформувати Радбез ООН

За його словами, необхідно "переформатувати світовий порядок" і "збалансувати його, зробивши більш інклюзивним".

Макрон пропонує реформувати Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон пропонує реформувати Раду безпеки ООН.

Таку думку Макрон озвучив на Мюнхенській конференції з питань безпеки.

За його словами, необхідно "переформатувати світовий порядок" і "збалансувати його, зробивши більш інклюзивним".

"Коли ми про це говоримо, то маємо сказати, що реформа Ради Безпеки ООН - це частина цього процесу. Давайте будемо відвертими: одним постійний член Радбезу вирішив знищити правила, які він мав би захищати. Тож ми маємо реформувати Раду Безпеки і переформатувати", - сказав очільник Франції.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після ракетного обстрілу росіянами України закликав виключити РФ із Ради Безпеки ООН.

До цього Україна ініціювала комплексний процес, спрямований на виключення Росії з Радбезу ООН та загалом з Організації Об'єднаних Націй.

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