Перемога України в центрі уваги. Росія – за бортом. Попередні підсумки Мюнхенської конференції

Здається, європейські лідери нарешті зняли «рожеві окуляри» та менше почали боятися «екзистенційних червоних ліній щодо РФ» . Що приніс перший день конференції – аналізуємо.

Поставки танків, трибунал для Путіна, готовність до затяжної війни та рішучість забезпечити перемогу над Росією – ці тези найчастіше лунали сьогодні на Мюнхенській безпекові конференції . Ще рік тому не можна було собі подібного уявити, а вже сьогодні центральною подією глобального заходу став виступ президента Володимира Зеленського , а центральною темою – захист України та перемога над Росією.

Фото: EPA/UPG

Перемога України – головна тема

Рік тому учасники Мюнхенської конференції з безпеки також говорили про вторгнення Росії проти України – саміт відбувся за кілька днів до масштабного наступу російських військ. Тоді Україні давали кілька днів – майже ніхто не вірив у те, що Україна встоїть та зможе на полі бою перемагати російську «другу армію світу».

На лютневому саміті 2022 року виступав президент Зеленський. Він говорив про необхідність формування справедливого миру, гарантій безпеки для України, а не для РФ, про запобіжні санкції. Світові ж лідери надто боялися Путіна та робили усе, щоби його втихомирити, тиснути на Київ.

Минув рік. Україна повернула багато анексованих Росією територій, змогла встояти та стала тією державою, яка, по суті, згуртувала до того роз’єднаний Захід. Сьогодні ж тема України стала знову ключовою на конференції у Мюнхені, а Володимир Зеленський – топ-спікером. Але є одна відмінність: тепер усі говорять про програш Росії, про посилення допомоги Україні, а також трибунал проти Путіна та його оточення.

Цьогорічна сесія за участі президента Зеленського називалася символічно: «Голіаф на Дніпрі: боротьба України за свободу». Смисл легко зчитується: наступає час вирішальної битви України (біблейського царя Давида) з Росією та її військами (агресором – гігантом Голіафом). Цей бій має привести, як завуальовано говорять організатори «Мюнхена», до повного вигнання окупантів з української території.

Фото: EPA/UPG

«Це не тільки про Україну. Річ у тім, що Голіаф повинен програти, і немає жодної альтернативи, тому що Кремль може зруйнувати мир та безпеку для всіх, хто сьогодні представлений тут, у Мюнхені. Тому альтернативи повному припиненню російської агресії задля звільнення людей, територій немає і не повинно бути», — наголосив Зеленський.

Український президент наголосив, що поки на Заході дискутують про подальші шляхи вирішення конфлікту та санкції, Росія «душить Молдову» та зміцнює співпрацю з Іраном. Він закликав до єдності в боротьбі з РФ, оскільки, на його думку, «чим довше її немає, тим більше Москву спонукають до агресивних дій». Водночас Володимир Зеленський зазначив, що швидка перемога України зі звільненням усіх окупованих територій є реальною. Він сказав, що Київ не піде на поступки під час деокупації територій. «Немає альтернативи тому, щоби позбавити російської окупації всі, всі міста України!».

«Давид переміг Голіафа не розмовами, а діями», — заявив Зеленський. Він вкотре наголосив на тому, що Україні потрібна наразі зброя, так само, як Давиду була потрібна праща для перемоги у нерівному двобої.

Про танки, літаки і ракети

Як прогнозував глава українського МЗС Дмитро Кулеба, у Мюнхені обговорюватимуться питання «надання Україні далекобійних ракет і постачання бойових літаків». «Будемо також говорити про членство України в НАТО і взагалі про майбутнє Росії», - наголосив глава МЗС.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда та канцлер Німеччини Олаф Шольц виступають на полях Мюнхенської конференції з безпеки, 17 лютого 2023 року

Наразі щодо поставок танків ситуація оптимістична. Олаф Шольц, канцлер Німеччини — країни, яку ще нещодавно можна було назвати аутсайдером в питанні постачання важкого озброєння Україні — заявив, що країни-союзники, які можуть поставити в Україну бойові танки, повинні зробити це зараз. Він наголосив, що Берлін допомагатиме з матеріально-технічним забезпеченням, доукомплектуванням та навчанням українських військових.

Минулого місяця уряд ФРН оголосив про планове постачання танків Leopard 2 із ресурсів Бундесверу, щоб допомогти Україні вибити російські війська. Тепер очікується, що деякі європейські партнери теж виконають свої обіцянки щодо постачання Україні цього типу машин.

«Зараз ми маємо надати найліпшу допомогу Україні, яку ми тільки можемо надати. Саме тому Німеччина збільшила свої обсяги цієї допомоги. Тепер ми можемо сказати, що Німеччина є найбільшим постачальником озброєння для України в Європі. І ми продовжимо залишатися на цій же позиції», - зазначив він. Канцлер також закликав європейських союзників створити єдину систему безпеки у регіоні.

Фото: EPA/UPG

Геть від Москви

У програмному документі конференції, який має назву «Re:vision», говориться, що «вторгнення Росії в Україну похитнуло міжнародний порядок, однак ревізіонізму можна протистояти».Ці формулювання різко контрастують з минулорічним форумом, коли робилися спроби запросити представників російського уряду, щоби спробувати переконати Кремль відмовитися від військових планів. Цього року, як повідомив голова Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсґен, жодного запрошення для Росії не надсилалося, оскільки в Мюнхені ніхто не хоче надавати кремлівцям можливості читати пропагандистські лекції.

Ба більше, доктор Гойсґен вважає, що РФ задля відновлення німецько-російських відносин повинна провести «депутінізацію». А отже до того моменту дорога на MSC для росіян, що дотримуються офіційної лінії Москви, є однозначно закритою.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Еммануель Макрон (праворуч) та голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен під час церемонії відкриття, 17 лютого 2023 року.

Трибунал для Путіна

Англійське слово “impunity” - “безкарність” також лунало у промовах першого дня Мюнхена. Покарання Росії – ключове питання для українців, про що згадував президент Зеленський.

Орієнтир США незмінний: підтримка України та притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії проти України. Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем зазначив, що США «на двопартійній основі ми надаватимемо безперервну підтримку, так само, як ми підтримуватимемо відправлення Путіна до суду».

Про необхідність притягнення до відповідальності Путіна та його оточення зазначала і прем’єрка Естонії Кая Каллас. «Щодо злочинів Росії потрібно організувати окремий трибунал (щодо злочину агресії). Насправді важливо, щоби російське керівництво було засуджене та не залишилося непокараним. Якщо ми не засудимо російські злочини, ніхто з нас не буде у безпеці».

Фото: insidethegames.biz Прем’єрка Естонії Кая Каллас

Готовність до тривалого протистояння

Водночас лідери Німеччини та Франції під час сьогоднішніх виступів наголосили на необхідності чітко продемонструвати Путіну, що демократичний світ готовий протидіяти його агресивним планам стільки, скільки це буде потрібно.

«Буде мудрим, якщо ми розраховуватимемо на тривалу війну. Думаю, буде мудрим, якщо ми надішлемо Путіну сигнал, що ми готові залишатися разом з Україною стільки, скільки це буде потрібно, що ми постійно її підтримуватимемо», - зазначив Шольц. Не оминув Макрон й теми допомоги Україні. «У цій війні є лише один агресор і один захисник … Ми обов’язково повинні посилити нашу підтримку і наші зусилля для опору українського народу та його армії й допомогти їм розпочати контрнаступ».

Фото: EPA/UPG

І саме в Мюнхені чи не вперше європейські лідери заговорили про необхідність реформувати саму Раду Безпеки ООН. І це важливо: адже ця ініціатива вже поступає не від України; конкретно – від Франції, постійного члена Радбезу. «Давайте будемо відвертими: одним постійний член Радбезу вирішив знищити правила, які він мав би захищати. Тож ми маємо реформувати Раду Безпеки і переформатувати її», - наголосив Макрон.

Разом з тим французький лідер наголосив на важливості того, щоби Україна була настільки сильною, щоби могла змусити Росію сісти за стіл перемовин на своїх умовах. Водночас він висловив побоювання, що війна може поширитися на Молдову. А от міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що потрібна і керуюча позиція НАТО, що союзники мають продемонструвати Путіну, що готові відповісти на ядерні погрози РФ. «Три постійних членів Радбезу, які мають ядерну зброю – Британія, США та Франція, – несуть відповідальність за протидію загрози з боку Росії, коли йдеться про ядерну загрозу… Ми продемонстрували, що у нас є НАТО, є ядерна зброя. Ми можемо пред’явити цей аргумент Росії, і вона це розуміє».

Фото: Peter Nicholls/PA Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG