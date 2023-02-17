Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 17 лютого, ворог обстріляв сім територіальних громад Сумської області. Загалом було зафіксовано понад 120 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Сьогодні на нашу область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу “С-300” влучили по смт. Краснопілля. Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель громади”, - повідомила в ОВА.

Також по Есманьській громаді був обстріл ймовірно з артилерії − 7 прильотів. Потім росіяни скинули 2 міни.

Юнаківську громаду обстріляли з мінометів, було два обстріли у 10 та 6 прильотів. Крім того, був артобстріл − 5 прильотів.

На територію Хотінської громади скинули протягом дня 28 мін.

Одне із сіл Краснопільської громади обстріляли орієнтовно з міномету – 12 прильотів. Інше село обстріляли з міномету тричі, сел. Краснопілля обстріляли з артилерії - зафіксовано один приліт в район залізничного вокзалу та один приліт в городи місцевих мешканців. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Також артилерією обстріляли Зноб-Новгородську громаду, зафіксовано 8 прильотів. Білопільську громаду обстріляли з міномету – було 9 прильотів. А Глухівську громаду обстріляли з РСЗВ, 30 прильотів.

Як раніше повідомлялось, інформація про 10 тисяч російських військових на кордоні з містом Суми не відповідає дійсності.