Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Міграційна служба скасувала громадянство єпископа Гедеона та ще чотирьох представників УПЦ МП, — джерела
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Обмін полоненими: з російської неволі повернули іще 101 українця
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Мережа "Ашан" безкоштовно постачала товари російській армії на окупованих територіях України
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Колишній архімандрит Житомирської єпархії УПЦ служить у московському монастирі
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
Зарплата-сюрприз. Пояснюємо зміни у виплатах ЗСУ без емоцій. І що про це думають самі військові
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
На Полтавщині працює ППО, у Кременчуці чути вибухи
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Учора Україна під час обміну полоненими віддала церковника-колаборанта з УПЦ (МП) (уточнено)
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
Гедеон з "храму-МАФу" на Десятинній і крадений череп
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Зокрема, Сумщину обстріляли ракетами С-300.

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Сьогодні, 17 лютого, ворог обстріляв сім територіальних громад Сумської області. Загалом було зафіксовано понад 120 прильотів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

“Сьогодні на нашу область з території РФ було випущено 3 ракети. Одну з ракет було знищено системою ППО. Ще 2 ракети типу “С-300” влучили по смт. Краснопілля. Внаслідок зазначеного ракетного удару пошкоджені вікна в одній із будівель громади”, - повідомила в ОВА.

Також по Есманьській громаді був обстріл ймовірно з артилерії − 7 прильотів. Потім росіяни скинули 2 міни.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Юнаківську громаду обстріляли з мінометів, було два обстріли у 10 та 6 прильотів. Крім того, був артобстріл − 5 прильотів.

На територію Хотінської громади скинули протягом дня 28 мін.

Одне із сіл Краснопільської громади обстріляли орієнтовно з міномету – 12 прильотів. Інше село обстріляли з міномету тричі, сел. Краснопілля обстріляли з артилерії - зафіксовано один приліт в район залізничного вокзалу та один приліт в городи місцевих мешканців. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Також артилерією обстріляли Зноб-Новгородську громаду, зафіксовано 8 прильотів. Білопільську громаду обстріляли з міномету – було 9 прильотів. А Глухівську громаду обстріляли з РСЗВ, 30 прильотів. 

Як раніше повідомлялось, інформація про 10 тисяч російських військових на кордоні з містом Суми не відповідає дійсності.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також