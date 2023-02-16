Естонія пропонує членам ЄС інвестувати майже €4 млрд у придбання мільйона боєприпасів для України

Кошти можна спрямувати у Європейський фонд миру.

Естонія розіслала країнам-членам ЄС документ, у якому пропонує інвестувати близько 4 мільярдів євро (4,3 мільярда доларів) у спільні закупівлі мільйона боєприпасів для України, повідомляє Bloomberg.

Наразі Росія за один день витрачає в Україні таку кількість боєприпасів, яку може зробити Європа за місяць. Тож ЄС терміново необхідно збільшити свій оборонно-промисловий потенціал, аби допомогти українським військовим витримати війну.

"Ми маємо докласти надзвичайних зусиль для швидкого ухвалення рішення та реалізації ініціативи, якнайшвидше, вже у 2023 році — цього вимагає гострота ситуації в Україні", - йдеться у документі. В Естонії наголошують - ціна будь-якого зволікання "дуже висока, і вона росте з кожним днем".

Запропонований Естонією план дозволить європейській промисловості збільшити свої потужності у сім разів і виготовити протягом наступних шести місяців мільйон 155-мм снарядів, про які просить Україна, оскільки Київ прагне відбити потенційний великомасштабний наступ Росії.

Додаткові 4 мільярди євро на спільну закупівлю боєприпасів можуть бути спрямовані в Європейський фонд миру, який нині використовують для відшкодування країнам за військову підтримку нашій державі.

"Це стратегічний напрям, до якого ми повинні як мінімум перейти", - сказав постійний секретар Міністерства оборони Естонії Кусті Салм. За його словами, нині Європа не в змозі забезпечити таке виробництво. "Ми досить впевнені, що галузь здатна зробити це, коли є сигнал попиту та контракти. Єдиний спосіб розв'язати цю проблему - робити інвестиції та робити їх зараз", - наголосив Салм.

Україна нині використовує в середньому від 60 000 до 210 000 снарядів на місяць, Росія випускає від 20 до 60 тисяч на день. При цьому європейська оборонна промисловість здатна виробляти за цей період лише 25 000 снарядів.

Війна показала прогалини у виробництві боєприпасів, коли союзники України почали активно надавати їй допомогу зі своїх запасів.

Наразі країни НАТО прагнуть наростити виробничі потужності та домовилися збільшити кількість складських запасів снарядів. Проте у Європі не поспішали запускати лінії з виробництва, оскільки компанії скаржаться на відсутність контрактів. І хоча російські запаси також перебувають під тиском, потужності РФ у багато разів перевищують можливості Європи, а її промисловість може щороку виробляти 1,7 мільйона 152-мм артилерійських снарядів.

Нагадаємо, днями генсек НАТО заявив - щоб поповнити арсенали озброєння, спустошені внаслідок війни РФ проти України, союзники по НАТО мають намір наростити промислове виробництво зброї і боєприпасів.

Військові США розглядають можливість передати Україні вилучені в Ірану зброю та боєприпаси, призначені для бойовиків у Ємені