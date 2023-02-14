Військові США розглядають можливість передати Україні вилучені в Ірану зброю та боєприпаси, призначені для бойовиків у Ємені

Американські військові розглядають можливість надання Україні тисяч одиниць захопленої зброї і понад мільйон набоїв, які колись були призначені для бойовиків у Ємені, яких підтримує Іран, повідомляє WSJ.

Представники США заявили, що планують відправити Україні понад 5000 автоматів, 1,6 млн набоїв до стрілецької зброї, невелику кількість протитанкових ракет і понад 7000 підривачів боєприпасів, які вилучили за останні місяці біля узбережжя Ємену у контрабандистів, котрих підозрюють у співпраці з Іраном.

Наразі завдання адміністрації Байдена - знайти юридичне підґрунтя для вилучення зброї з одного конфлікту та передачі його до іншого. Заборона ООН на постачання зброї вимагає від Штатів та їхніх союзників знищення, зберігання чи позбавлення захопленої зброї. За словами офіційних осіб США, юристи адміністрації американського президента розглядають питання про те, чи резолюція передбачає якийсь простір для маневру для передачі зброї Україні.

Як правило, конфісковану зброю знищують США та їхні союзники, які забезпечують дотримання ембарго Організації Об'єднаних Націй на постачання зброї до Ємену. Але офіційні особи США заявили, що глобальні зусилля щодо постачання України зброї викликали дискусію щодо відправлення конфіскованих військових вантажів до Києва.

Гвинтівки та боєприпаси в останні місяці захопили США та Франція в межах глобальних зусиль, спрямованих на запобігання контрабанді зброї від Ірану до Ємену.

Американські військові чиновники почали серйозно розглядати ідею постачання Україні конфіскованої зброї наприкінці минулого року. Тоді ВМС США конфіскували мільйон набоїв на борту рибальського судна, яке прямувало з Ірану до Ємену. Через декілька тижнів американські військові захопили понад 2000 автоматів АК-47 з невеликого рибальського судна в Оманській затоці. А всередині січня французькі військові виявили 3000 автоматів, майже 600 000 набоїв та понад 20 протитанкових ракет на борту іншого рибальського судна в цій же затоці.

За словами офіційних осіб США, відправлення Києву конфіскованої зброї дозволить Штатам змінити ситуацію з Іраном, який надав Росії сотні так званих дронів-камікадзе для нападу на мирних українців.

"Це заклик взяти зброю, призначену для озброєння іранських маріонеток, і використовувати її для досягнення наших пріоритетів в Україні, де Іран постачає зброю Росії", - сказав виданню один із офіційних представників США.

Нагадаємо, напередодні американський конгресмен-демократ від Нью-Джерсі Том Маліновскі запропонував передати Україні зброю, яку флот США захопив у Ірану.