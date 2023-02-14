Молдова припинила рух літаків через об'єкт, схожий на повітряну кулю

Повітряний простір над Молдовою закривали у вівторок, 14 лютого, через об’єкт, схожий на повітряну кулю.

Про це повідомили в управлінні цивільної авіації Молдови.

«До Міністерства оборони надійшла інформація про те, що в повітряному просторі в районі міста Сороки виявлено невстановлений невеликий об’єкт, схожий на повітряну кулю. Враховуючи погодні умови та неможливість моніторингу та ідентифікації об’єкта, а також траєкторії його польоту, з метою забезпечення безпеки, було прийнято рішення про тимчасове закриття повітряного простору», – йдеться у повідомленні.

Після перевірки та відсутності загрози безпеці громадян повітряний простір відкрили, додають в управлінні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час виступу на саміті ЄС 9 лютого заявив про "план Росії взяти Молдову під свій контроль". Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила, що молдовська сторона отримувала від України дані про наміри Росії провести кампанію з дестабілізації ситуації в державі.

13 лютого президентка Молдови Мая Санду підтвердила цю інформацію і заявила, що за допомогою протестів опозиції РФ має намір здійснити держпереворот у Молдові та змінити владу в Кишиневі.