Унаслідок землетрусу у Туреччині загинули п’ятеро українців, – МЗС

Станом на вівторок, 14 лютого, вдалося розшукати 136 громадян України, які перебували у Туреччині під час землетрусів. Евакуювали 37 українців, з під завалів врятовано 10 наших громадян.

Про це повідомляє у Facebook речник МЗС Олег Ніколенко.

За його інформацією, наразі вважаються зниклими безвісти 7 українців, одна людина госпіталізована у стабільному стані.

“На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих”, – зауважив Ніколенко.

Ближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських громадянина. В зону стихійного лиха вирушає друга група консулів, аби на місці координувати пошуки зниклих громадян, надавати сприяння постраждалим та забезпечити евакуацію українців до інших турецьких регіонів та України.

Нагадаємо, у місті Антак'я під завалами будинку, зруйнованого під час землетрусу, знайшли тіла родини із Запоріжжя: 46-річної Юлії Петрової та її двох синів – Захара (10 років) та Матвія (5 років). Вони перебували у Туреччині з квітня минулого року.

Внаслідок серії землетрусів у Туреччині і Сирії загинули понад 35 тис. людей.