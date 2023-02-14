В Ізраїлі близько 100 000 людей вийшли на протест через реформу правосуддя

Зміни до законодавства збільшать політичний контроль за призначенням суддів і зменшать повноваження Верховного суду.

В Ізраїлі близько 100 000 людей вийшли на протест до будівлі парламенту через плани уряду реформувати систему правосуддя. Мітингарі прибули до Єрусалима з різних міст, пише New York Times.

За словами журналістів, це – найбільша кількість мітингарів, яка будь-коли збиралася в цьому місті.

Демонстранти зібралися, щоб виступити проти масштабної судової реформи, запропонованої новим урядом Ізраїлю. Зміни, передбачені урядовою коаліцією на чолі з прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, зменшать можливість Верховного суду скасовувати закони, ухвалені парламентом, і нададуть уряду більший політичний вплив на призначення суддів.

Протест відбувся після телевізійної промови в неділю ввечері президента Ізраїлю Ісаака Герцога, у якій він закликав до компромісу та попередив, що криза поставила країну "на межу конституційного та соціального колапсу" і, можливо, "насильницького зіткнення".

Критики реформи вважають її загрозою ліберальній ізраїльській державі; лідер опозиції Яїр Лапід попередив, що вона може зруйнувати ізраїльську демократію; колишній міністр оборони Бенні Ганц попередив про громадянську війну.

Уряд у відповідь каже, що зміни є вкрай необхідною реформою судової системи, яка отримала занадто багато влади. Серед гострого публічного обговорення лідери обох сторін звинуватили один одного в спробі державного перевороту.

Нагадаємо, Нетаньягу створив свій новий уряд наприкінці грудня. Це – найбільш "правий" кабінет, адже до його складу увійшли представники пʼяти ультраправих партій.