​США підготували нову допомогу Україні та попередили про вирішальний момент у війні, - The Washington Post

Адміністрація Байдена також опрацьовує з Конгресом виділення $10 млрд для підтримки України.

Сполучені Штати Америки, як очікується, оголосять про новий пакет військової допомоги Україні наступного тижня. При цьому офіційні особи у Вашингтоні попереджають про вирішальний момент у війні проти російських загарбників.

Про це пише The Washington Post.

За даними видання, адміністрація президента США Джо Байдена також опрацьовує з Конгресом виділення 10 млрд доларів для підтримки України.

"Адміністрація також працює з Конгресом над схваленням ще 10 млрд доларів як прямої бюджетної допомоги Києву і, як очікується, оголосить про ще один великий пакет військової допомоги наступного тижня, а також про введення додаткових санкцій проти Кремля", - пише видання.

Із наближенням річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну офіційні особи США повідомили українським лідерам, що вони зіткнулися з критичним моментом, щоб змінити траєкторію війни.

Офіційні особи в Білому домі кажуть, що вже надані Києву пакети допомоги від Конгресу та союзників Америки є "найкращим шансом рішуче змінити хід війни".

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, з 9-го “Рамштайну” стартує зустріч міністрів оборони країн НАТО, організоване США.

Міністр оборони України Олексій Резніков серед головних питань порядку денного засідання називав захист українського неба, зокрема - через залучення авіаційної платформи.