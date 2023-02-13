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Виявлені над США та Канадою нерозпізнані об’єкти становили небезпеку для цивільної авіації, - Білий дім

Ці об’єкти прийшлось збити через дві причини.

Виявлені над США та Канадою нерозпізнані об’єкти становили небезпеку для цивільної авіації, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Як заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, виявлені минулого тижня над США й Канадою нерозпізнані об’єкти не становили військової загрози.

Про це повідомляє Укрінформ.

Кірбі зазначив, що було дві причини, чому військовим довелося збити ці обʼєкти.

Перша - вони створювали реальний потенційний ризик для цивільного повітряного руху, оскільки ті мали обмежені здатності для маневрування та залежали від повітряних потоків.

Друга причина їх знищення - вони могли здійснювати розвідувальну діяльність.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому нагадав, що ці апарати могли переміщуватися над секретними військовими базами США, тому президент Байден дослухався до військових і віддав наказ їх знищити, а не відстежувати надалі.

Джон Кірбі повідомив, що попереднє вивчення уламків збитого аеростата виявило апаратуру, яка могла збирати “обмежену” розвідувальну інформацію.

Також він додав що Байден призначив радника з національної безпеки Джейка Саллівана керівником міжвідомчої групи для вивчення політичних наслідків виявлення невстановлених повітряних об’єктів, які несуть ризики безпеці. Також до групи увійшли держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін та директор національної розвідки Авріл Гейнс.

Нагадаємо, американські військові збили ще один повітряний літаючий обʼєкт – вже четвертий. Його виявили над озером Гурон у Мічигані. Обʼєкт після збиття впав у канадські води. 

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