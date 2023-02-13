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Залужний і командувач ЗС США в Європі напередодні "Рамштайну" обговорили постачання допомоги Україні

Також ішлося про підготовку українських військових на території країн-партнерів.

Залужний і командувач ЗС США в Європі напередодні "Рамштайну" обговорили постачання допомоги Україні
Фото: Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це йдеться на сторінках Головнокомандувача у соцмережах.

Під час розмови генерали обговорили постачання міжнародної військової допомоги нашій державі та підготовку українських підрозділів на території країн-партнерів. Також Залужний поділився з Каволі оцінками оперативної обстановки на фронті російсько-української війни і планами стосовно подальших дій. 

"Вдячний генералові Каволі за глибоке розуміння ситуації і значні зусилля з наближення нашої Перемоги, баченням якої я поділився сьогодні з моїм співрозмовником. Перемога України означатиме не тільки звільнення її територій, але й створення таких умов і таких Збройних Сил, які не дадуть росіянам змоги будь-коли у майбутньому напасти на нашу державу", з зазначив Залужний.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на засіданні Консультаційної групи з питань оборони України в Брюсселі розглянуть питання можливого постачання літаків.

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