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Через часті обстріли в Очакові на Миколаївщині встановлять бетонні укриття від уламків ракет чи касетних бомб

Кожна мобільна споруда виготовлена з армованого бетону та розрахована на 12 сидячих місць.

Через часті обстріли в Очакові на Миколаївщині встановлять бетонні укриття від уламків ракет чи касетних бомб
Фото: тг-канал Віталія Кіма

До Очакова, що в Миколаївській області, відправили перші два бетонні укриття.

Як повідомив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, місто потерпає від частих ворожих обстрілів. Тому є потреба жителів у безпечних укриттях. Їх уже встановили біля зупинок громадського транспорту. 

"Кожна мобільна споруда виготовлена з армованого бетону та розрахована на 12 сидячих місць. Стіни завтовшки 25 см та стеля 30 см можуть захистити від уламків ракет чи касетних бомб вагою до 30 кг при швидкості 400 м/с", - повідомив Кім.

Фото: тг-канал Віталія Кіма

Фото: тг-канал Віталія Кіма

Фото: тг-канал Віталія Кіма

Нагадаємо, в січні російська армія, обстрілюючи Очаків, влучила в місце зберігання протикорабельних мін радянських часів. Ці боєприпаси були застарілими, їх давно залили бетоном.

Нещодавно у Херсоні та Очакові Миколаївської області пролунали вибухи.

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