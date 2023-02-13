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На Херсонщині росіяни обстріляли село Інгулець, загинула жінка

Снаряди падали на подвір'я житлових будинків.

На Херсонщині росіяни обстріляли село Інгулець, загинула жінка
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Вілкул

Російські війська обстріляли домівки мирних мешканців у селі Інгулець на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОДА.

Снаряди падали на подвір'я житлових будинків. Уламок ворожого боєприпаса зачепив жінку, що знаходилася біля свого будинку. Рани виявилися несумісними з життям. Постраждала загинула на місці.

Ще одного мешканця села шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням спини.

Інгулець — село у Дар'ївській сільській громаді Херсонського району. Розташоване на лівому березі річки Інгулець, за 48 км від районного центру і за 30 км від залізничної станції Херсон.

Нагадаємо, що російські війська вранці 13 лютого обстріляли Херсон із артилерії. В результаті загинув працівник місцевого підприємства.

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