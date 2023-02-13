Унаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув працівник підприємства

Російські війська обстріляли місто Херсон із артилерії. В результаті загинув працівник місцевого підприємства.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

"Російський обстріл забрав життя працівника одного з херсонських підприємств. Війська рф сьогодні вкотре вкривали місто вогнем із артилерії. Ворожі снаряди вщент зруйнували будівлю виробничої бази одного з підприємств", – йдеться в повідомленні.

Рятувальники, медики та правоохоронці оперативно прибули на місце події. Під завалами знаходився чоловік – охоронець бази. На жаль, лікарям довелося лише констатувати смерть.

"Працівниця підприємства показала руїни будівлі, де загинув їі колега... Увесь Світ має бачити, чого вартує херсонцям агресія росії!" – зазначили в ОВА.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони 20 населених пунктів, включаючи Милове, Зміївку, Республіканець, Новокаїри, Веселе, Микільське, Антонівку та Дніпровське. Російська армія обстріляла Херсонську громаду. Постраждала одна людина – чоловіка госпіталізовано до лікарні у важкому стані. Поблизу села Новорайськ Бериславського району автомобіль з мирними людьми підірвався на міні, залишеній російськими окупантами. Двоє чоловіків, 45 та 48 років, їхали на автівці польовою дорогою, на якій залишилося багато російських мін. Від отриманих поранень обидва чоловіки загинули на місці. Загалом протягом доби через дії росії в області три людини загинули, одна дістала поранення. З деокупованих територій евакуювали 78 осіб, з них троє – діти.