Минулої доби в Миколаївській області ворог відкривав вогонь по одній громаді

За 12 лютого російські війська один раз обстріляли Миколаївську область. О 12:45 ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади.

Про це повідомив у Телеграм голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Влучання по відкритій території. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах, за словами Кіма, день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала восьми ударів по районах зосередження окупантів, а також трьох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. А наші ракетники і артилеристи уразили 10 районів зосередження живої сили, 1 позицію протиповітряної оборони та три склади боєприпасів противника. За словами керівниці пресцентру сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, у Херсонській захисники тримають під вогневим контролем техніку, яку ворог стягнув на лівий берег Дніпра.